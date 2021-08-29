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Собянин назвал сроки завершения сезона велопроката в Москве

19:01
  • воскресенье
  • 29 августа 2021

Все зависит от погоды

Велопрокат в Москве будет работать в этом году как минимум до ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Финальные сроки будут зависеть от погоды - если она позволит, то велопрокат проработает дольше.

"В этом сезоне мы уже поставили 35 новых станций в разных районах, 27 из них - для электровелосипедов. Велобайк появился в новых районах за МКАД: в Троицке и Зеленограде", - сообщил Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, популярность велопроката с каждым годом растет. Восемь лет назад москвичи и гости города совершили за сезон всего 78 тысяч поездок. В этом году их будет не менее 4,5 миллиона.

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