Жертвами удара США в Кабуле стали семь человек

США данных о погибших не приводит

Жертвами авиаудара США в Кабуле стали семь человек. Ранее сообщалось о шести погибших.

Новые данные приводит ТАСС со ссылкой на "Афганистан таймс". По данным издания, в результате авиаудара в районе Хаджи-Бугра были уничтожены два автомобиля и частично разрушен жилой дом.

Ранее Пентагон подтвердил, что США нанесли удар по представляющим террористическую опасность объекту. Речь идет о начиненном взрывчаткой автомобиле.

За несколько часов до удара посольство США призвало американцев не приближаться к аэропорту Кабула из-за "реальной угрозы". От тех, кто уже находился на территории воздушной гавани, потребовали покинуть ее.

В минувший четверг в районе аэропорта прогремело два взрыва. Один из них - неподалеку от отеля Baron - устроил террорист-смертник. В результате взрывов погибли почти две сотни человек, в том числе американские военнослужащие.

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