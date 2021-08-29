Умер бывший глава МОК Жак Рогге

Ему было 79 лет

Скончался бывший президент Международного олимпийского комитет Жак Рогге. Ему было 79 лет.

"С прискорбием МОК сообщает о кончине бывшего президента комитета Жака Рогге", - говорит в сообщении на сайте МОК.

В знак траура по Рогге на всех олимпийских объектах будет приспущен флаг МОК, добавили в комитете.

"Жак любил спорт, и он передавал свою страсть каждому, кто его знал. Его страсть к спорту была заразительной. Он был выдающимся президентом, который помог модернизировать и изменить МОК. Особенно его запомнят за передовые идеи в юношеском спорте, при нем начались юношеские Олимпийские игры. Он также выступал за чистоту спорта и безустанно боролся против допинга", - прокомментировал смерть Рогге действующий президент МОК Томас Бах.

Жак Рогге возглавлял МОК с 2001 по 2013 год. В качестве спортсмена принимал участие в трех Олимпиадах - в 68-м, 72-м и 76-м годах. Во время председательства Рогге в МОК Сочи получил право на проведение Игр-2014 года.

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