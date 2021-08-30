Мощный ураган "Ида" полностью обесточил Новый Орлеан

Есть информация о погибшем

Сильнейший ураган "Ида" обрушился на юго-восточное побережье США. В эпицентре стихии оказался Новый Орлеан, который ровно 16 лет назад практически был полностью разрушен штормом "Катрина". Тогда жертвами стали около двух тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас город полностью обесточен. Объявлена угроза наводнения. Всего в штате Луизиана без света остались почти 600 тысяч человек. Местные власти призвали жителей срочно эвакуироваться. Уже известно об одном погибшем.

"Ида" остановила, а потом развернула течение реки Миссисипи. Изначально урагану была присвоена предпоследняя - четвёртая категория. Скорость ветра в эпицентре превышала 150 метров в секунду. Теперь шторм ослаб, оставив после себя значительные разрушения. Метеорологи считают, что "Ида" может стать самым мощным ураганом на территории Штатов за последние 170 лет.

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