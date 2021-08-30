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Мощный ураган "Ида" полностью обесточил Новый Орлеан

08:34
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Есть информация о погибшем

Сильнейший ураган "Ида" обрушился на юго-восточное побережье США. В эпицентре стихии оказался Новый Орлеан, который ровно 16 лет назад практически был полностью разрушен штормом "Катрина". Тогда жертвами стали около двух тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".
Число жертв урагана "Грейс" в Мексике увеличилось

Сейчас город полностью обесточен. Объявлена угроза наводнения. Всего в штате Луизиана без света остались почти 600 тысяч человек. Местные власти призвали жителей срочно эвакуироваться. Уже известно об одном погибшем.

"Ида" остановила, а потом развернула течение реки Миссисипи. Изначально урагану была присвоена предпоследняя - четвёртая категория. Скорость ветра в эпицентре превышала 150 метров в секунду. Теперь шторм ослаб, оставив после себя значительные разрушения. Метеорологи считают, что "Ида" может стать самым мощным ураганом на территории Штатов за последние 170 лет.

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