Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу

В финале были обыграны японцы со счетом 5:2

Накануне вечером Россия стала трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу. Мировое первенство по этому виду спорта завершилось в столичных "Лужниках". Радости и ликованию болельщиков не было предела, сообщает "ТВ Центр".

В финале наши мастера победили сборную Японии со счетом 5:2. Присутствовавший на матче президент ФИФА Джанни Инфантино назвал прошедший в России турнир лучшим в истории.

Матчи в "Лужниках" посетили свыше 50 тысяч зрителей. С большим успехом наших футболистов поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Россия стала чемпионом мира в третий раз за 10 лет. Чаще этим титулом владели только бразильцы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram