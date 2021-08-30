ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу

08:14
  • понедельник
  • 30 августа 2021

В финале были обыграны японцы со счетом 5:2

Накануне вечером Россия стала трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу. Мировое первенство по этому виду спорта завершилось в столичных "Лужниках". Радости и ликованию болельщиков не было предела, сообщает "ТВ Центр".

В финале наши мастера победили сборную Японии со счетом 5:2. Присутствовавший на матче президент ФИФА Джанни Инфантино назвал прошедший в России турнир лучшим в истории.

Матчи в "Лужниках" посетили свыше 50 тысяч зрителей. С большим успехом наших футболистов поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Россия стала чемпионом мира в третий раз за 10 лет. Чаще этим титулом владели только бразильцы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Чемпионат мира по пляжному футболу
Чемпионат мира по пляжному футболу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.