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"Дышит на ладан": в российском сегменте МКС нашли новые трещины

08:28
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Станция сильно изношена

Российские космонавты обнаружили новые, на этот раз несквозные, трещины в одном из сегментов МКС -  первом и самом старом модуле "Заря". Об этом сообщил генеральный конструктор корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.

По его словам, есть несколько подобных дефектов. Ранее трещины появились в другом модуле - "Звезда". Их нашли после небольшой утечки воздуха и заделали.

Эксперты уже не один раз обращали внимание на состояние МКС и целесообразность трат на нее. По их мнению, сейчас самое время сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.

Как заявил Соловьев, российский сегмент МКС сильно изношен. Производители аппаратуры для станции не дают гарантий, что после 2025 года техника не начнет выходить из строя.

"В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета "Роскосмоса", где отмечалось, что станция дышит на ладан", - сказал Соловьев в интервью РИА Новости.

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