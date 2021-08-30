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США перехватили выпущенные по аэропорту Кабула ракеты

08:18
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Информации о пострадавших и разрушениях нет

Система противовоздушной обороны США перехватила несколько ракет, выпущенных по международному аэропорту Кабула в понедельник утром. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

В общей сложности, в сторону аэропорта было выпущено пять ракет. Данных о том, все ли ракеты были перехвачены, пока нет. Информации о пострадавших и разрушениях пока также не поступало.

По словам очевидцев, ракеты ударили по району вблизи аэропорта. После взрывов началась стрельба, однако кто именно стрелял, неизвестно. Другой житель заявил о трех взрывах, пишет РИА Новости.

Накануне вблизи аэропорта Кабула прогремел взрыв. Позднее оказалось, что это был ракетный удар, который США нанесли по автомобилю со взрывчаткой. Как заявили Пентагон, террорист-смертник планировал теракт в аэропорту. Погибли, по меньшей мере, семь человек.

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