ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Forbes назвал самые богатые семьи России

08:36
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Первое место в рейтинге заняли соучредители интернет-магазина Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук

Соучредители интернет-магазина Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук заняли первое место в рейтинге самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes.
Forbes назвал самую богатую певицу планеты

По информации издания, состояние супругов Бакальчуков составляет 13,1 млрд долларов. При этом в 2020 году Forbes оценивал главный актив семьи, компанию Wildberries, лишь в 1 млрд долларов.

Второе место в рейтинге богатейших семей России досталось семье Гурьевых ("Фосагро") с 6,9 млрд долларов (+1,8 млрд долларов за год). Замыкает тройку семья Ротенбергов ("Мостотрест"), лидер рейтинга 2020 года, с 5,95 млрд долларов (+500 млн долларов).

В топ-5 Forbes также включил семью Гуцериевых (группа "Сафмар") с 3,7 млрд долларов (+500 млн долларов) и Евтушенковых (АФК "Система") с 3,2 млрд долларов (+900 млн долларов).

В целом состояние десяти самых богатых семей России, включенных в перечень, за год выросло на 16,1 млрд долларов, до 42,9 млрд, сообщает Forbes.

25 августа журнал Forbes назвал самых богатых женщин России. Первое место заняла основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. В тройку также попали бывшая владелица ЗАО "Интеко" Елена Батурина и совладелица ПАО "Группа Черкизово" Лидия Михайлова со своей семьей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.