Forbes назвал самые богатые семьи России

Первое место в рейтинге заняли соучредители интернет-магазина Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук

Соучредители интернет-магазина Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук заняли первое место в рейтинге самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes.

По информации издания, состояние супругов Бакальчуков составляет 13,1 млрд долларов. При этом в 2020 году Forbes оценивал главный актив семьи, компанию Wildberries, лишь в 1 млрд долларов.

Второе место в рейтинге богатейших семей России досталось семье Гурьевых ("Фосагро") с 6,9 млрд долларов (+1,8 млрд долларов за год). Замыкает тройку семья Ротенбергов ("Мостотрест"), лидер рейтинга 2020 года, с 5,95 млрд долларов (+500 млн долларов).

В топ-5 Forbes также включил семью Гуцериевых (группа "Сафмар") с 3,7 млрд долларов (+500 млн долларов) и Евтушенковых (АФК "Система") с 3,2 млрд долларов (+900 млн долларов).

В целом состояние десяти самых богатых семей России, включенных в перечень, за год выросло на 16,1 млрд долларов, до 42,9 млрд, сообщает Forbes.

25 августа журнал Forbes назвал самых богатых женщин России. Первое место заняла основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. В тройку также попали бывшая владелица ЗАО "Интеко" Елена Батурина и совладелица ПАО "Группа Черкизово" Лидия Михайлова со своей семьей.

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