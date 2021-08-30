ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роскосмос оценил безопасность и работоспособность МКС

09:34
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Негерметичные участки изолированы от основного объема станции

Безопасность и работоспособность Международной космической станции (МКС) полностью контролируется. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
Сделано заявление о судьбе МКС

Представитель госкорпорации напомнил, что строительство станции на орбите началось еще в 1998 году, однако ее состояние постоянно анализируется специалистами.

Устименко вслед за руководителем российского сегмента МКС Владимиром Соловьевым выразил уверенность в том, что на период до 2025 года ситуация с безопасностью и работоспособностью станции находится под контролем.

По словам главы пресс-службы Роскосмоса, негерметичные участки МКС заблокированы и отсечены от основного рабочего гермообъема российского сегмента. На станцию доставлен весь необходимый диагностический и ремонтный комплект для работы экипажа, сообщает РИА Новости.

В апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на российском сегменте МКС свой ресурс выработало около 80% оборудования. По его словам, поддержание российского сегмента потребует таких же денег, что и развертывание отдельной орбитальной станции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Космические корабли "Союз" и "Прогресс" пристыкованные к МКС
Космические корабли "Союз" и "Прогресс" пристыкованные к МКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.