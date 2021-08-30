Роскосмос оценил безопасность и работоспособность МКС

Негерметичные участки изолированы от основного объема станции

Безопасность и работоспособность Международной космической станции (МКС) полностью контролируется. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Представитель госкорпорации напомнил, что строительство станции на орбите началось еще в 1998 году, однако ее состояние постоянно анализируется специалистами.

Устименко вслед за руководителем российского сегмента МКС Владимиром Соловьевым выразил уверенность в том, что на период до 2025 года ситуация с безопасностью и работоспособностью станции находится под контролем.

По словам главы пресс-службы Роскосмоса, негерметичные участки МКС заблокированы и отсечены от основного рабочего гермообъема российского сегмента. На станцию доставлен весь необходимый диагностический и ремонтный комплект для работы экипажа, сообщает РИА Новости.

В апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на российском сегменте МКС свой ресурс выработало около 80% оборудования. По его словам, поддержание российского сегмента потребует таких же денег, что и развертывание отдельной орбитальной станции.

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