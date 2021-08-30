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МИД заявил об охоте США за россиянами

08:52
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Более девяти тысяч россиян сидит в тюрьмах за рубежом

Общее число российских граждан, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях за рубежом с различным процессуальным статусом, составляет 9218 человек. Об этом РИА Новости рассказал уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
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"Из них подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений является 4371 и 1895 человек. В отношении 2952 человек уже вынесены приговоры компетентными национальными судами иностранных государств", - отметил он.

По словам Лукьянцева, Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту россиянами в третьих странах. "Вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США", - отметил он.

Среди самых известных заключенных в американских тюрьмах – российский предприниматель Виктор Бут и летчик Константин Ярошенко. В июне президент Владимир Путин заявил, что Россия готова рассматривать вопрос об обмене заключенными с США.

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