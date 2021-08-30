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Жителям 11 регионов России пообещали первый снег в сентябре

08:52
  • понедельник
  • 30 августа 2021

На землю он не ляжет

Всего через пару дней вся страна перевернет календарь и вместе с календарной осенью наступит и климатическая. В Москве и Московской области в середине недели установится холодная и дождливая погода - температура воздуха днем не поднимется выше +16 градусов.

"Дальше же холодное дыхание Арктики будет только усиливаться: ночами воздух станет остывать до +3…+8°, а в дневные часы всего лишь +7…+12°, что на 5-7° ниже климатической нормы сентября. Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод!" - говорится на сайте центра погоды Фобос.

А вот в 11 регионах России в сентябре выпадет первый снег. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, снег выпадет в отдельных районах Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Карелии и Коми. Также непогода затронет Север Пермского края и Свердловскую область, и, возможно, север Волго-вятского региона и Верхневолжья — Кировскую, Костромскую, Тверскую и Ярославскую области.

Правда, успокаивают синоптики, говорить об установлении снежного покрова пока рано - снежинки будут таять по пути к земле.

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