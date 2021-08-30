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Названы самые необычные вещи, забытые в аэропортах Москвы

09:19
  • понедельник
  • 30 августа 2021

В бюро находок столичного авиаузла появился топор, перфоратор и шина

С начала 2021 года пассажиры аэропортов Московского авиаузла забыли в воздушных гаванях более 50 тысяч различных предметов. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказали в пресс-службах Шереметьево, Домодедово и Внуково.
Пассажиропоток в аэропортах Московского авиаузла вырос почти вдвое

Наиболее необычными находками 2021 года в аэропорту Домодедово стали микроволновая печь, плазменный телевизор и перфоратор. Всего в бюро находок поступило около 30 тысяч забытых предметов.

Пассажиры аэропорта Шереметьево забыли или потеряли 13099 предметов, самыми заметными из которых оказались наградной кубок, топор, автомобильная шина и зубной протез.

В аэропорту Домодедово нашли 10424 вещи, забытые пассажирами. Чаще всего люди забывают ремни, наручные часы, телефоны, головные уборы и зарядные устройства. Какие-либо необычные предметы в 2021 году в бюро находок не поступали, рассказали в пресс-службе авиагавани агентству городских новостей "Москва".

Россия продолжает восстанавливать авиасообщение с другими странами, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции. С 27 августа возобновлены полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею. Кроме того, увеличится число регулярных рейсов в Венгрию, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан, а также на курорты Египета — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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