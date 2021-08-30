Россияне рассказали, на что потратили школьную выплату

Каждый четвертый направил пособие на траты, не связанные с подготовкой детей к школе

Три четверти (76,2%) россиян, уже истративших единовременную социальную выплату на школьников, направили ее на покупки непосредственно для детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра университета "Синергия", опубликованного в понедельник, 30 августа.

Среди респондентов 69,5% уже полностью израсходовали полученные на каждого ребенка школьного возраста 10 тысяч рублей. Чаще всего опрошенные тратили деньги на детскую одежду и обувь (49,2%), канцелярские товары (32,1%), электронику для учебных целей (12%) и детские развлечения (6,7%).

В целом 23,8% участников исследования направили единовременное пособие на траты, не связанные с подготовкой детей к школе. 40,8% из них потратили деньги на продукты, 25,9% — на оплату жилищно-коммунальных услуг, 15% — на одежду и обувь для взрослых, 12% — на отдых, 6,3% — на погашение долгов и выплаты по кредитам.

Подавляющее большинство, 92,1% опрошенных родителей считают, что школьное пособие следует сделать регулярным. 74,7% признались, что рассчитывают на новые выплаты от государства в течение ближайшего года. При этом 68,2% заявили, что 10 тысяч рублей — недостаточная сумма в качестве меры поддержки семей с детьми.

Около половины, 54,5% респондентов, согласны с необходимостью регламентировать правила использования пособия. Из них 82,4% выступают за запрет тратить школьную выплату на что-либо, помимо образования ребенка или детских вещей перед началом учебного года, сообщает РИА Новости.

Минтруд тем временем задумался об изменении правил начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет. По действующим правилам, на выплаты не могут рассчитывать обладатели двух и более автомобилей. Нововведение предполагает, что при рассмотрении заявок не будут учитываться машины, находящиеся в розыске или под арестом.

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