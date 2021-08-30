ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне рассказали, на что потратили школьную выплату

09:34
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Каждый четвертый направил пособие на траты, не связанные с подготовкой детей к школе

Три четверти (76,2%) россиян, уже истративших единовременную социальную выплату на школьников, направили ее на покупки непосредственно для детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра университета "Синергия", опубликованного в понедельник, 30 августа.
Кабмин дополнительно выделил 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным

Среди респондентов 69,5% уже полностью израсходовали полученные на каждого ребенка школьного возраста 10 тысяч рублей. Чаще всего опрошенные тратили деньги на детскую одежду и обувь (49,2%), канцелярские товары (32,1%), электронику для учебных целей (12%) и детские развлечения (6,7%).

В целом 23,8% участников исследования направили единовременное пособие на траты, не связанные с подготовкой детей к школе. 40,8% из них потратили деньги на продукты, 25,9% — на оплату жилищно-коммунальных услуг, 15% — на одежду и обувь для взрослых, 12% — на отдых, 6,3% — на погашение долгов и выплаты по кредитам.

Подавляющее большинство, 92,1% опрошенных родителей считают, что школьное пособие следует сделать регулярным. 74,7% признались, что рассчитывают на новые выплаты от государства в течение ближайшего года. При этом 68,2% заявили, что 10 тысяч рублей — недостаточная сумма в качестве меры поддержки семей с детьми.

Около половины, 54,5% респондентов, согласны с необходимостью регламентировать правила использования пособия. Из них 82,4% выступают за запрет тратить школьную выплату на что-либо, помимо образования ребенка или детских вещей перед началом учебного года, сообщает РИА Новости.

Минтруд тем временем задумался об изменении правил начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет. По действующим правилам, на выплаты не могут рассчитывать обладатели двух и более автомобилей. Нововведение предполагает, что при рассмотрении заявок не будут учитываться машины, находящиеся в розыске или под арестом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Покупка рюкзака
Покупка рюкзака
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.