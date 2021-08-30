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Встречу Байдена с Зеленским снова перенесли

12:03
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Она должна пройти 1 сентября

Встреча президентов США и Украины снова откладывается. В Белом доме официально подтвердили перенос переговоров на высшем уровне с 31 августа на 1 сентября.
ЛГБТ-марш на Украине накануне визита Зеленского в США закончился дракой

Скорректировать график пришлось из-за эвакуации американских граждан из Афганистана. Впрочем, украинский лидер решил дожидаться встречи непосредственно в Вашингтоне - он прилетит туда во вторник и перед приемом в Белом доме проведет ряд других мероприятий, сообщает "ТВ Центр".

Дату переговоров Байдена и Зеленского, на которых планируется обсудить болезненный для Киева Крым и Донбасс, американская администрация переносит второй раз. Изначально визит планировался на 30 августа.

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