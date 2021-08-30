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В США бушует ураган "Ида"

11:52
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Президент Байден объявил о стихийном бедствии

Мощный ураган "Ида" обрушился на южное побережье США. Один человек погиб. Наибольшие разрушения - в Луизиане. Крупнейший город штата Новый Орлеан полностью обесточен. Шквалистый ветер изменил направление течения реки Миссисипи, вызвав угрозу наводнений.

От ураганного ветра пальмы на побережье Мексиканского залива вырывает с корнем.  Хлещет дождь, с домов срывает крыши. В эпицентре скорость ветра достигала 150 метров в секунду. Тропический шторм "Ида" достиг побережья южного штата в воскресенье. Урагану присвоена предпоследняя, 4-я категория сложности.

У "Иды" есть все шансы стать самым мощным ураганом в истории штата за полтора столетия. А значит, не избежать катастрофического ущерба. Ураган уже сначала остановил, а потом развернул вспять течение реки Миссисипи. А это грозит подтоплениями. Проведена массовая эвакуация жителей прибрежных городов, перекрыты автомагистрали, закрыты бензоколонки. Тем, кто по каким-то причинам не смог уехать, власти рекомендовали переждать ураган в подвале, а если нет закрытого помещения внутри дома, подойдет ванная комната или шкаф.

Первым принял удар стихии Гранд-Айл, вслед за ним - самый крупный город штата Новый Орлеан. Здесь хорошо помнят 2005 год. Тогда разрушительный ураган "Катрина" унес жизни почти двух тысяч человек. На этот раз синоптики говорят – "Ида" может быть разрушительнее "Катрины". Объявлена угроза наводнения, город полностью обесточен. Без электричества остаются более 1 миллиона домов.

Уже сообщается о катастрофических разрушениях.  Объявлено стихийное бедствие. По последним данным, есть один погибший.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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