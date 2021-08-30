Собянин снизил стоимость проезда в общественном транспорте ТиНАО на 30%

Речь идет о поездках между Новой Москвой и "старыми" территориями

Стоимость проезда в общественном транспорте Новой Москвы будет снижена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что после расширения города новые территории были включены в тарифную зону Б. И если поездки внутри Новой Москвы стоили столько же, сколько на территории "старой" Москвы, то цена за поездку между зонами составляла 60 рублей.

"Формально это имело смысл – речь шла о длинных автобусных маршрутах, которые забирают пассажиров из отдаленных населенных пунктов Новой Москвы и довозят до станций метро внутри МКАДа. Тем не менее, сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы", - написал Собянин на своем персональном сайте.

Он заметил, что длинные маршруты работают не только в Новой Москве, но и внутри МКАД. Почему одни пассажиры должны переплачивать, мэру непонятно. Высокие тарифы сказывались на популярности общественного транспорта. Кроме того, разница в тарифах нередко приводила к конфликтам между пассажирами и контролерами, поскольку многие не знают об особенностях оплаты за проезд.

"Чтобы раз и навсегда покончить с этими проблемами, с 1 сентября 2021 г. мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты", - заявил мэр.

По словам мэра, экономия для тех, кто ездит регулярно, составит более 800 рублей в месяц или до 10 тысяч в год.

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