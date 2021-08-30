Российская сборная завоевала еще две медали на Паралимпиаде

Отличились Маляк Алиева и Виктория Сафонова
В Токио в шестой день Паралимпиады российская сборная пополнила копилку наград сразу двумя медалями - в настольном теннисе, сообщает "ТВ Центр".
Серебро взяла Маляк Алиева, для которой эти Игры стали первыми в карьере. Для болельщиков россиянка несомненно лучшая, но сама Алиева результатом оказалась недовольна и теперь попытается завоевать чемпионство на Паралимпиаде в Париже в 2024-м году.
Успешно дошла до финала и Виктория Сафонова. Лишь в решающей битве, с минимальной разницей, она уступила сопернице из Нидерландов.
А женская сборная по волейболу обыграла команду Руанды в матче группового этапа. В финале 1 сентября девушки встретятся с командой США.
Всего во вторник разыгрывают 54 комплекта наград. В медальном зачете Россия сейчас на четвертом месте.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram