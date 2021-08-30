В Москве обсудили важность развития школьных театров

"Театр меняет человека к лучшему"

В Москве в рамках "Российской креативной недели" состоялась тематическая дискуссия, на которой обсудили важность и перспективы развития социальных и школьных театров.

Спикеры отметили их особую роль в процессе воспитания подрастающего поколения, и поделились предложениями по созданию таких объединений. Инициативы участники планируют направить в Министерство просвещения.

"Театр меняет человека к лучшему всегда. А современным должен быть подход в школах или классический..., мне кажется, и тем, и другим. Важно умело совмещать и современность, и классику. Важно, чтобы он был обучающим и нравственным," - заявил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

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