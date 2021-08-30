В России вспоминают жертв Таллинского прорыва

Уже не первый год поисковики находят на дне моря затонувшие корабли и останки людей

Одна из самых страшных трагедий в истории нашего флота. На Балтике вспоминают жертв Таллинского прорыва. 80 лет назад 225 советских кораблей и судов вышли из оккупированного фашистами Таллина в Кронштадт. Но до места добралась лишь треть. От бомбёжек и мин только за сутки погибло 10 тысяч человек - моряков и гражданских лиц.

В серую гладь Балтики с борта летит сигнальный шар с грузом - точка для погружения водолазов. На 90-метровой глубине хорошо различимы остатки палубы, опутанной рыболовецкими сетями, корабельный колокол, штурвал. И самое тяжелое зрелище - человеческие останки.

Жертвы страшной трагедии, которая разыгралась в Балтийском море в первые месяцы войны. 28 августа 1941 года 225 советских кораблей начали переход из полностью оккупированной фашистами Эстонии в сторону Ленинграда.

На военных кораблях, на пассажирских судах 42 тысячи человек на закате, в ночь, вышли из осаждённого Таллина в Кронштадт. Это около 300 километров опасного пути по Финскому заливу, побережье которого уже было занято врагом, а фарватер усеян немецкими минами.

Флотилия успела преодолеть лишь половину маршрута. На рассвете 29 августа началась немецкая авиабомбардировка. Пилоты люфтваффе выбирали самые крупные цели - в основном, тихоходные транспортные суда, перевозившие мирных жителей с семьями.

Это обломки парохода Балхаш, на нем одном было около 4 тысяч пассажиров. Из 225 кораблей до Кронштадта дошли 163. За одну ночь погибло более 10 тысяч из тех, кто был на борту. Эту трагедию назвали позже "Таллиннский прорыв".

В память об этом накануне прошла поминальная служба на острове Гогланд. Это клочок суши в Балтике, примерно посередине между Таллином и Кронштадтом. Сюда в полевой госпиталь доставляли израненных и обессиленных людей - около 9 тысяч человек, которых удалось выловить из воды рядом с тонущими кораблями. Панихида не совсем обычная. Игумен Даниловского Московского монастыря отец Иннокентий - сам дайвер, подводный оператор. Он спускался на глубину и видел останки тех, о ком молится сейчас и тогда, под водой.

62 погибших корабля "Таллинского прорыва" так и остаются на дне Балтики. Участники экспедиции "Поклон кораблям Великой победы" в этом году идентифицировали 10. Это опытная команда, на ее счету множество найденных советских субмарин. Но это совсем другое, говорят поисковики. Погибшие экипажи подлодки всегда скрыты за броней ее корпуса - такая подводная братская могила. А здесь каждая человеческая трагедия на виду.

Ближайшая цель участников - найти еще одно из самых крупных затонувших пароходов Таллинского прорыва - судно "Верония", перевозившее около 2,5 тысячи пассажиров. Миссия экспедиции будет завершена, когда капсулы с землей со дна Балтики будут переданы родственникам и потомкам.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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