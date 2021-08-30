"Без диковинки": Врач рассказал, что нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса

Корректировка рациона поможет минимизировать вероятность побочных эффектов

При подготовке к прохождению вакцинации от коронавирусной инфекции следует определенным образом скорректировать свое питание, чтобы минимизировать вероятность малейших побочных эффектов. Об этом рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

Медик предупредил, что прежде всего следует избегать потенциальных аллергенов и не пробовать новых продуктов — обойтись "без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического".

Также рекомендуется сократить количество высокоуглеводных продуктов и блюд. Под запрет перед прививкой от COVID-19 попадают сладости, поскольку они повышают уровень сахара в крови. Это грозит тем, что человек тяжелее перенесет вакцинацию, предупредил Харлов. По той же причине следует ограничить в рационе картофель, каши, хлеб.

В отношении фруктов врач посоветовал проявить избирательность. Можно оставить цитрусовые: лимон, лайм, грейпфрут. Однако банан, виноград, дыня, вероятнее всего, окажут отрицательное влияние. В целом перед прививкой фруктов следует есть хотя бы вполовину меньше, чем обычно.

Аналогичных рекомендаций стоит придерживаться в течение двух недель после вакцинации, пока формируется иммунный ответ, рассказал Харлов в интервью радио Sputnik.

По состоянию на 27 августа хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 44 млн россиян, а свыше 37 миллионов из них прошли полный курс вакцинации, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Благодаря охвату вакцинацией существенное снижение смертности от COVID-19 зафиксировано в августе в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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