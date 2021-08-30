ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Без диковинки": Врач рассказал, что нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса

10:20
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Корректировка рациона поможет минимизировать вероятность побочных эффектов

При подготовке к прохождению вакцинации от коронавирусной инфекции следует определенным образом скорректировать свое питание, чтобы минимизировать вероятность малейших побочных эффектов. Об этом рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.
Ученые в Узбекистане приступили к созданию помидора—вакцины от COVID-19

Медик предупредил, что прежде всего следует избегать потенциальных аллергенов и не пробовать новых продуктов — обойтись "без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического".

Также рекомендуется сократить количество высокоуглеводных продуктов и блюд. Под запрет перед прививкой от COVID-19 попадают сладости, поскольку они повышают уровень сахара в крови. Это грозит тем, что человек тяжелее перенесет вакцинацию, предупредил Харлов. По той же причине следует ограничить в рационе картофель, каши, хлеб.

В отношении фруктов врач посоветовал проявить избирательность. Можно оставить цитрусовые: лимон, лайм, грейпфрут. Однако банан, виноград, дыня, вероятнее всего, окажут отрицательное влияние. В целом перед прививкой фруктов следует есть хотя бы вполовину меньше, чем обычно.

Аналогичных рекомендаций стоит придерживаться в течение двух недель после вакцинации, пока формируется иммунный ответ, рассказал Харлов в интервью радио Sputnik.

По состоянию на 27 августа хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 44 млн россиян, а свыше 37 миллионов из них прошли полный курс вакцинации, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Благодаря охвату вакцинацией существенное снижение смертности от COVID-19 зафиксировано в августе в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.