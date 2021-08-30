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МИД России рассказал о возможных последствиях иска к Украине

09:53
  • понедельник
  • 30 августа 2021

В случае удовлетворения иска Украина может лишиться членства в Совете Европы

Рассмотрение иска России против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) может привести к тому, что Украина лишится членства в Совете Европы. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал уполномоченный Министерства иностранных дел России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
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Дипломат напомнил, что речь идет о международном судебном процессе, поэтому строить какие-либо прогнозы сложно. Разбирательство, по всей видимости, продлится не один год, поскольку в ЕСПЧ находятся несколько исков в отношении Российской Федерации и тысячи индивидуальных, касающихся тех же самых событий.

Российская сторона рассчитывает, что судьи досконально исследуют доказательную базу, представленную истцом, и дадут должную оценку фактам нарушений Украиной своих международных обязательств, подчеркнул Лукьянцев.

Представитель МИД уточнил, что если Украина будет признана виновной в нарушении Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, вердикт ЕСПЧ поступит в комитет министров Совета Европы. Этот орган, в свою очередь, вправе поставить вопрос о соответствии государства критериям членства в СЕ, сообщает РИА Новости.

В июле ЕСПЧ подтвердил, что Россия направила межгосударственную жалобу на нарушение Украиной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В документе отмечаются случаи похищения россиян, преследование инакомыслящих, дискриминация российских граждан и компаний, жестокие обстрелы мирных жителей Донбасса.

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