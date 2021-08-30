Сергунина: В Москве проведут технологический конкурс SaaS Factory

Подать заявку можно до 24 сентября

В Москве стартовал прием заявок на технологический конкурс SaaS Factory. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Для предпринимателей участие в конкурсе - возможность привлечь внимание крупных игроков рынка, получить инвестиции, запустить пилотное тестирование и впоследствии масштабировать свой проект. А корпорации-партнеры могут найти подходящие под их задачи инновационные разработки", - сказала она.

Подать заявку можно на онлайн-платформе Московского инновационного кластера до 24 сентября включительно. Авторы лучших проектов получат финансирование от партнеров конкурса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram