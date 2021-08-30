"Давай увидимся, если духа хватит": муж Кудрявцевой пригрозил Андреасяну

Ранее режиссер оскорбил телеведущую за не самую удачную шутку

Скандал с участием Леры Кудрявцевой и Сарика Андреасяна набирает обороты. К выяснению отношений подключился супруг телеведущей - хоккеист Игорь Макаров.

33-летний спортсмен не смог стерпеть оскорбления в адрес своей жены и в инстаграме обратился к Андреасяну. Он предложил режиссеру встретиться и поговорить по-мужски.

"У нас тут появился герой очередной, инстаграмный. Сарик его зовут. Так вот, Сарик, послушай меня. Если ты только с женщинами готов конфликтовать, то, если у тебя духа хватит, давай увидимся. И я тебе коротко объясню все. Давай", — заявил Макаров.

Конфликт между Лерой Кудрявцевой и Сариком Андреасяном начался после шутки, которую телеведущая произнесла со сцены фестиваля "Новая волна". Представляя очередной номер, она произнесла: "Их много, как фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало".

Слова Кудрявцевой задели Андреасяна. В социальных сетях режиссер грубо ответил ей, но многие посчитали, что он перешел грань.

"Лерочка, а вам эти тексты пишут, или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы, в принципе не понимаете, кто я. Или вы живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших, плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую произносите, и тупую шутку, которую вам написали люди, плохо понимающие киноиндустрию", - заявил Андреасян.

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