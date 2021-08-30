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"Меня заперли!" Дочь Успенской молит о помощи

10:23
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Концерт артистки под угрозой срыва

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что ее концерт, который запланирован на 12 сентября, под угрозой срыва. 31-летняя Плаксина опубликовала странное сообщение в stories и попросила поклонников о помощи.
Раскаявшаяся дочь Успенской вернулась к матери

"Дорогие друзья! Меня заперли и отняли телефон! Помогите!" – написала Татьяна в Instagram.

Кто именно удерживает ее в неволе и свое месторасположение, она не уточнила.

Известно, что у Плаксиной сложные взаимоотношения со звездной матерью. В 2018 году Татьяна получила серьезную травму, упав с велосипеда. Не услышав слова поддержки от родственника, она бежала в США и начала злоупотреблять запрещенными веществами. Впоследствии девушка вернулась на родину и занялась своим здоровьем.

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Скриншот
Скриншот
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