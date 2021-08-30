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Скончался Герой России Роман Шадрин

10:47
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Ему было 54 года

В Екатеринбурге скончался Герой России, один из руководителей общественной организации "Герои Урала" генерал-майор запаса Роман Шадрин.

Причиной смерти стала онкология. Герою России было всего 54 года. Прощание с Шадриным пройдет 1 сентября. Время и место уточняются.

"В 8:40 сегодня Роман Александрович скончался. Буквально за две недели сгорел, у него была онкология", - передает РИА Новости слова исполнительного директора "Герои Урала" Наталья Шмидько.

Звание Героя России ему было присвоено за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзадания во время первой чеченской войны. Шадрин командовал 68-м отдельным разведывательным батальоном и смог более суток удерживать ключевой объект – здание главпочтамта.

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