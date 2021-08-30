Аналитики оценили расходы на социальные выплаты в 500 млрд рублей

Выплаты простимулируют экономическую активность населения и обеспечат дополнительный рост ВВП

Расходы на социальные выплаты семьям с детьми, пенсионерам и силовикам составят в целом 450-500 млрд рублей. К такому выводу пришли эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По подсчетам аналитиков, более 90% этих затрат придется на единовременную выплату пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Это соответствует последним оценкам Министерства финансов и других государственных ведомств, отметили в АКРА.

Без учета действия автоматических бюджетных стабилизаторов государство за полтора года запланировало потратить, и по большей части потратило, на антикризисные цели порядка 5 трлн рублей. Это составляет около 4,7% ВВП 2020 года. Социальные выплаты приведут к увеличению показателя на 9%.

АКРА прогнозирует незначительный рост инфляции в свете выплат — дополнительно на 0,2 процентного пункта. При этом федеральный бюджет в 2021 году все равно останется профицитным.

Специалисты также подсчитали, что социальные выплаты станут краткосрочным стимулом для развития экономической активности, обеспечив дополнительный рост ВВП на 0-0,25 процентного пункта. Этот эффект будет распределен между 2021 и 2022 годами. Годовые номинальные располагаемые расходы населения увеличатся на 0,8-0,9%, сообщает ТАСС.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года. Глава государства также поручил осуществить единовременную выплату в 15 тысяч рублей сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим. Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника в августе получили семьи с детьми.

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