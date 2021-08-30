В России выявили 18325 новых случаев коронавируса

Выздоровели 14180 заболевших
За минувшие сутки в России зарегистрировано 18325 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 792 человека, выздоровели 14180 заболевших.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1424. В Московской области за сутки заболели 858 человек, в Санкт-Петербурге - 549.
За весь период пандемии в стране выявлен 6901152 случая инфекции. Умерли 182429 пациентов. Выздоровели 6162430 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram