Зарегистрирован первый случай смерти от вакцины Pfizer

Идет расследование

В Новой Зеландии зарегистрировали первый случай смерти, предварительно связанный с побочными эффектами вакцины от коронавируса американской компании Pfizer.

Как сообщает Минздрав страны, несколько дней назад местная жительница сделала прививку от коронавируса препаратом Pfizer. Спустя время она скончалась воспаление сердечной мышцы. Возраст женщины не раскрывается.

Развитию этого недуга поспособствовала вакцина, сообщили в независимой комиссии по мониторингу безопасности вакцин от COVID-19 (CV-ISMB), передает РИА Новости.

Окончательный вердикт будет вынесен после завершения расследования.

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