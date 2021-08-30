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Зарегистрирован первый случай смерти от вакцины Pfizer

11:17
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Идет расследование

В Новой Зеландии зарегистрировали первый случай смерти, предварительно связанный с побочными эффектами вакцины от коронавируса американской компании Pfizer.

Как сообщает Минздрав страны, несколько дней назад местная жительница сделала прививку от коронавируса препаратом Pfizer. Спустя время она скончалась воспаление сердечной мышцы. Возраст женщины не раскрывается. 

Развитию этого недуга поспособствовала вакцина, сообщили в независимой комиссии по мониторингу безопасности вакцин от COVID-19 (CV-ISMB), передает РИА Новости.

Окончательный вердикт будет вынесен после завершения расследования.

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