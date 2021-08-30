Москвичи рассказали о плюсах электронного голосования

Чаще всего жители столицы отмечали удобство, свободу выбора места и времени голосования

Доля жителей Москвы, положительно оценивающих возможность голосовать дистанционно, составляет 57%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник, 30 августа.

Согласно исследованию, посвященному системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), 94% москвичей осведомлены о возможности проголосовать не только очно, но и дистанционно. Если в мае 2020 года такую вероятность для себя допускали 42%, в августе 2021 года показатель вырос до 49%. Количество исключающих такую возможность сократилось с 54% до 50%.

Уже имеют опыт дистанционного голосования 17% жителей Москвы. Из их числа 57% дают положительную оценку, 33% — нейтральную, 9% — отрицательную.

Среди плюсов дистанционного голосования 20% всех респондентов (30% имеющих опыт участия в ДЭГ) назвали удобство. Свободу выбора места и времени голосования отметили 17% и 27% соответственно, экономию времени и быстроту процедуры — 14% и 26%, легкость и доступность — 13% и 18%, безопасность от заражения вирусом — 10%и 17%. При этом 25% считают, что у дистанционного голосования нет преимуществ перед традиционным очным.

Опрос проводился в мае 2020 года и в августе 2021 года среди 1200 москвичей в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью по случайной выборке, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

По состоянию на 24 августа заявки на участие в дистанционном электронном голосовании подали миллион жителей Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин отметил преимущества такого голосования: это не только быстро и удобно, но также безопасно и надежно.

Принять участие в ДЭГ смогут зарегистрированные в Москве граждане России, которым на день голосования исполнится 18 лет. Потребуется полная учетная запись на портале mos.ru.

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