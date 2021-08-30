Заслуженный артист России Мутай Хадулаев умер после коронавируса

Он выступал перед Георгием Жуковым

Заслуженный артист России и Азербайджана Мутай Хадулаев скончался на 81-ом году жизни.

Руководитель оркестра в Государственном академическом ансамбле танца Дагестана "Лезгинка" в последнее время болел коронавирусом, пишет ТАСС.

"Он скончался на 81-м году жизни. Буквально недавно, в мае месяце ему исполнилось 80 лет", - сообщила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Мутай Хадулаев в 1965 году выступил вместе с Ансамблем имени Александрова в Кремлевском дворце съездов, где присутствовал маршал Георгий Жуков.

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