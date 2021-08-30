Россиян предупредили о нашествии переносчиков лихорадки Западного Нила

Росту числа насекомых будет способствовать теплая затяжная осень и обильные осадки

В России осенью 2021 года прогнозируется существенное увеличение комаров, переносящих лихорадку Западного Нила — инфекционное заболевание, способное поражать центральную нервную систему. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказали в Роспотребнадзоре.

По прогнозам метеорологов, предстоящая осень принесет благоприятные для насекомых погодные условия: ожидается теплая погода и обильные осадки на большей части территории России.

Заражение лихорадкой Западного Нила происходит в результате укуса крововососущих комаров при посещении природных биотопов во время отдыха или рыбалки, а также на дачных участках.

Чтобы защититься от переносчиков данного заболевания, при посещении лесопарковых зон и водоемов следует носить защитную одежду, максимально закрывающую тело, а также использовать репелленты.

Для предотвращения появления комаров в доме, рекомендуется установить сетки на окнах и в дверных проемах и применять фумигаторы.

На дачных участках важно не допускать скопление воды в контейнерах и регулярно чистить сточные канавы.

В России случаи заболевания лихорадкой Западного Нила уже были зафиксированы в 2021 году, однако показатель заболеваемость не превышает среднемноголетних значений, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Биолог Вадим Марьинский ранее рассказал, как комары выбирают себе жертву. Сильнее всего насекомых привлекает тепло и запах человека, а мнение о том, что у комаров есть "любимые" группы крови, является заблуждением.

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