Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Лидеры поговорили по телефону

Владимир Путин провел утром телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения, а ранее в телеграмме подчеркнул, что Белоруссия всегда может рассчитывать на поддержку России.

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