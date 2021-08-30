Дачную амнистию предложили продлить до 2031 года

Документ внесла "Единая Россия"
В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии еще на пять лет до 1 марта 2031 года.
Документ разработали председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
Новые нормы позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса, на земельных участках, в отношении которых у россиян отсутствуют правоустанавливающие документы, передает ТАСС.
Кроме того, дачной амнистией смогут воспользоваться наследники предыдущих владельцев, отметил Крашенников.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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