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Дачную амнистию предложили продлить до 2031 года

12:23
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Документ внесла "Единая Россия"

В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии еще на пять лет до 1 марта 2031 года.

Документ разработали председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Новые нормы позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса, на земельных участках, в отношении которых у россиян отсутствуют правоустанавливающие документы, передает ТАСС.

Кроме того, дачной амнистией смогут воспользоваться наследники предыдущих владельцев, отметил Крашенников.

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