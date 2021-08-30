Путину доложили о готовности школ в Тверской области к 1 сентября

Президент встретился с главой региона Игорем Руденей

Социально-экономическое развитие Тверской области обсуждали в понедельник в Кремле. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой региона Игорем Руденей, сообщает "ТВ Центр".

По словам губернатора, в субъекте активно развивают туристическую индустрию. Растет рынок труда - для этого в том числе подготовили программу модернизации среднего профессионального образования.

В этом году власти планируют увеличить объемы дорожного строительства. Жители региона своевременно получают социальные выплаты и пособия, вместе с тем удалось ввести и региональные меры поддержки семей с детьми.

Путин: Уровень готовности к 1 сентября какой?

Руденя: Уровень готовности высокий. Тоже хочу поблагодарить Минздрав и Минпром за прививочную кампанию, за поддержку вакцинации, потому что мы попросили всех учителей очень ответственно подойти к этому процессу, попросили всех учителей максимально провакцинироваться. Очень хорошо откликнулись, у нас уже больше половины муниципалитетов, практически 75 процентов, где учителя превысили порог 65–70 процентов вакцинации.

Путин: Это правильно и очень хорошо. А материально-техническое состояние зданий и сооружений?

Руденя: Ремонты практически все завершились, окна поменяли, крыши, кровлю, окна. Самое главное – ремонт санитарных комнат тоже завершили. Улица – это самый важный момент, это мы практически завершили. И программа, которую мы хотели со следующего года начать, если такая возможность будет, к Федерации обратиться, это программа ремонта фасадов.

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