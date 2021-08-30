Автомобилистов и детей в Москве призвали к осторожности

Скоро начало учебного года

"Осторожно, дети" - акция с таким названием прошла в Москве. Главная цель - напомнить автомобилистам о необходимости безопасного вождения.

С началом учебного года на дорогах заметно возрастёт число школьников. Для них зонами повышенного риска являются нерегулируемые пешеходные переходы. Чтобы привлечь внимание водителей, активисты и сами дети продемонстрировали большие дорожные знаки рядом с одной из таких зебр на юге столицы, сообщает "ТВ Центр".

"Таких переходов в Москве много, и, конечно, же невозможно каждый из них оснастить светофором. Но водители должны понимать свою ответственность, выезжая на дорогу, и также, конечно, наши маленькие пешеходы, ступая на зебру, должны посмотреть и налево, и направо", - рассказал председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

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