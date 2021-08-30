ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Автомобилистов и детей в Москве призвали к осторожности

15:02
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Скоро начало учебного года

"Осторожно, дети" - акция с таким названием прошла в Москве. Главная цель - напомнить автомобилистам о необходимости безопасного вождения.

С началом учебного года на дорогах заметно возрастёт число школьников. Для них зонами повышенного риска являются нерегулируемые пешеходные переходы. Чтобы привлечь внимание водителей, активисты и сами дети продемонстрировали большие дорожные знаки рядом с одной из таких зебр на юге столицы, сообщает "ТВ Центр".

"Таких переходов в Москве много, и, конечно, же невозможно каждый из них оснастить светофором. Но водители должны понимать свою ответственность, выезжая на дорогу, и также, конечно, наши маленькие пешеходы, ступая на зебру, должны посмотреть и налево, и направо", - рассказал председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Дорожный знак "Осторожно, дети!"
Дорожный знак "Осторожно, дети!"
Евгений Нифантьев©
Евгений Нифантьев©
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.