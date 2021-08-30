ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин открыл в Коммунарке новое здание школы на 1100 учеников

15:07
  • понедельник
  • 30 августа 2021

За несколько лет в Новой Москве открыто более 80 школ и детсадов

Полтора миллиона московских школьников и воспитанников детских садов на этой неделе начнут новый учебный год. Сергей Собянин отметил, что в столице продолжают возводить новые образовательные учреждения, причем особое внимание уделяется районам, где много новостроек. Так, в Коммунарке уже построено 30 садов и школ, и в ближайшие годы эта цифра будет удвоена.

Как и чем увлечь школьников проблем не возникает даже до начала учебного года. Но уже через пару дней ребятам предстоит иметь дело не только с готовыми роботами. Они начнут собирать их своими руками, изучать каждый узел. В этом кабинете – IT-полигоне - занятия у всех будут, начиная со второго класса.

Мария Ключникова здесь пойдет в 10-й класс. Раньше тоже училась в Новой Москве, но до школы ездила на автобусе, теперь всего три минуты пешком от дома. Сегодня вместе с мамой еще раз пообщалась с новыми учителями и познакомилась с будущими одноклассниками.

Четырехэтажная школа разделена на блоки. В первом - универсальные специализированные классы: живописи, шахмат, лего-конструирования, музыки и пения. Стены-трансформеры позволяют поделить учащихся на группы и дать отдельные задания. Во втором блоке столовая, аудитории информационных технологий, огромный актовый зал с трибунами, библиотека и медиатека. Третья секция - с отдельным входом для младшеклассников.

В новом здании сразу четыре зала для занятия спортом. Большой и малый - для игровых видов: баскетбола, мини-футбола. Уже готовы ворота и клюшки для флорбола. Зал хореографии. И отдельное помещение для альтернативной физкультуры, там можно получать дополнительные силовые нагрузки и целенаправленно готовиться к соревнованиям.

Всего школа рассчитана на 1100 учеников. Сегодня мнение самих школьников о новых учебных классах узнал Сергей Собянин. Новая школа в динамично растущем поселке Коммунарка – одна из 25 в Москве, которые 1 сентября впервые примут учеников.

"Несколько лет тому назад здесь был один детский садик и одна школа. Сегодня уже 30 детсадов и школ и в ближайшие три года еще будут построены 30. Вот такая масштабная не прекращающаяся стройка образовательных центров: школ, детских садов и всей другой инфраструктуры", - рассказал Собянин.

До 23 года в Новой Москве планируется построить за счет города и инвесторов 85 образовательных объектов. Это 48 детских садов и 37 школ.

Егор Киселёв, Тимур Абдуллаев, Александр Медведев, Владимир Черных и Владислав Подымский, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Новая школа
Новая школа
Сергей Собянин общается со школьниками
Сергей Собянин общается со школьниками
Новая школа
Новая школа
Новая школа
Новая школа
Новая школа
Новая школа
Новая школа
Новая школа
Школьный класс
Школьный класс
Новая школа
Новая школа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.