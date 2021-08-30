Собянин открыл в Коммунарке новое здание школы на 1100 учеников

За несколько лет в Новой Москве открыто более 80 школ и детсадов

Полтора миллиона московских школьников и воспитанников детских садов на этой неделе начнут новый учебный год. Сергей Собянин отметил, что в столице продолжают возводить новые образовательные учреждения, причем особое внимание уделяется районам, где много новостроек. Так, в Коммунарке уже построено 30 садов и школ, и в ближайшие годы эта цифра будет удвоена.

Как и чем увлечь школьников проблем не возникает даже до начала учебного года. Но уже через пару дней ребятам предстоит иметь дело не только с готовыми роботами. Они начнут собирать их своими руками, изучать каждый узел. В этом кабинете – IT-полигоне - занятия у всех будут, начиная со второго класса.

Мария Ключникова здесь пойдет в 10-й класс. Раньше тоже училась в Новой Москве, но до школы ездила на автобусе, теперь всего три минуты пешком от дома. Сегодня вместе с мамой еще раз пообщалась с новыми учителями и познакомилась с будущими одноклассниками.

Четырехэтажная школа разделена на блоки. В первом - универсальные специализированные классы: живописи, шахмат, лего-конструирования, музыки и пения. Стены-трансформеры позволяют поделить учащихся на группы и дать отдельные задания. Во втором блоке столовая, аудитории информационных технологий, огромный актовый зал с трибунами, библиотека и медиатека. Третья секция - с отдельным входом для младшеклассников.

В новом здании сразу четыре зала для занятия спортом. Большой и малый - для игровых видов: баскетбола, мини-футбола. Уже готовы ворота и клюшки для флорбола. Зал хореографии. И отдельное помещение для альтернативной физкультуры, там можно получать дополнительные силовые нагрузки и целенаправленно готовиться к соревнованиям.

Всего школа рассчитана на 1100 учеников. Сегодня мнение самих школьников о новых учебных классах узнал Сергей Собянин. Новая школа в динамично растущем поселке Коммунарка – одна из 25 в Москве, которые 1 сентября впервые примут учеников.

"Несколько лет тому назад здесь был один детский садик и одна школа. Сегодня уже 30 детсадов и школ и в ближайшие три года еще будут построены 30. Вот такая масштабная не прекращающаяся стройка образовательных центров: школ, детских садов и всей другой инфраструктуры", - рассказал Собянин.

До 23 года в Новой Москве планируется построить за счет города и инвесторов 85 образовательных объектов. Это 48 детских садов и 37 школ.

Егор Киселёв, Тимур Абдуллаев, Александр Медведев, Владимир Черных и Владислав Подымский, "ТВ Центр".

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