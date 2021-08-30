В Москве завершился детский стендап-фестиваль

Какие темы волнуют юных комиков?

В Москве завершился первый образовательный детский стендап-фестиваль. Тонкий юмор, парадоксальные шутки, нестандартное восприятие мира - и всё это из уст подростков. Оттачивать слог и раскованно общаться с аудиторией школьникам помогали настоящие профессионалы.

Последние наставления перед шоу. И, конечно, они волнуются. Для многих это первое выступление. Насмешить публику не боятся. Наоборот, мечтают об этом.

Это первый образовательный детский стендап-фестиваль. Проект появился из желания научить детей общаться не только в виртуальном мире.

Желающих принять участие в стендап-фестивале оказалось много - модный жанр! На кастинге по видео-визиткам отобрали 30 человек. Две недели они изучали сценическую речь, теорию юмора, готовили свой монолог. Далеко не все до этого занимались актерским мастерством. Но стендап - жанр демократичный. Шанс есть у каждого. Дети рассказывали свои истории - про общение с родителями, гаджеты, соцсети, школу. Иногда и удивляли преподавателей.

"Почему-то детей тревожит тема налогов! Мы так и не разобрались в результате, почему они все нам говорили про налоги! В какой-то момент я, как законный налогоплательщик, начал объяснять, что налоги очень невысокие в России, но их это не успокоило", - рассказал стендап-комик, педагог проекта Амбарцум Симонянц.

Шутки, текст выступления сочиняли все вместе - и дети, и педагоги. Суть - чем творчество комика-стендапера отличается от реальной жизни - дети уловили сразу. Комиками-стендаперами участники фестиваля может и не станут, но говорят - время не прошло зря, многому научились.

И терапевтический эффект очевиден - польза от улыбок, умения посмеяться над собой доказана веками.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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