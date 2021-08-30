Великобритания может признать российский сертификат о вакцинации

Москва и Лондон ведут переговоры
Россия и Великобритания обсудили возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации.
Москва направила заявку на признание вакцины "Спутник V", заявил ТАСС директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
"Это тема обсуждается", - подчеркнул он.
На данный момент страны Евросоюза не одобрили российский препарат от коронавируса. Вакцинированные "Спутником V " россияне могут беспрепятственно посещать Грецию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Кипр, Египет, ряд стран СНГ.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона ведет с Евросоюзом предметный и профессиональный диалог по теме взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram