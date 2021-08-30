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Великобритания может признать российский сертификат о вакцинации

12:49
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Москва и Лондон ведут переговоры

Россия и Великобритания обсудили возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации.
Лавров сообщил о диалоге с ЕС по поводу признания сертификатов вакцинации

Москва направила заявку на признание вакцины "Спутник V", заявил ТАСС директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

"Это тема обсуждается", - подчеркнул он.

На данный момент страны Евросоюза не одобрили российский препарат от коронавируса. Вакцинированные "Спутником V " россияне могут беспрепятственно посещать Грецию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Кипр, Египет, ряд стран СНГ.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона ведет с Евросоюзом предметный и профессиональный диалог по теме взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции.

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