Собянин: В новом учебном году в детские сады и школы Москвы пойдут 1,5 млн ребят

С 2011 года в столице построено 436 здания образовательных учреждений

В 2021/22 учебном году столичные детские сады и школы примут 1,5 млн детей. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе открытия нового здания школы №338 в поселке Коммунарка мэр отметил, что московские школьники и детсадовцы могут составить население целой страны, поэтому город серьезно готовится к началу учебного года.

Строительство образовательных учреждений в Москве ведется без остановки, подчеркнул Сергей Собянин. Школа №338 является одним из примеров современного учебного комплекса на 1,1 тысячи мест: спортивные залы, актовый зал, современные лаборатории, медиаклассы. 1 сентября новая школа примет первых учеников, зачислены уже 500 ребят.

Мэр Москвы подчеркнул, что при возведении новых учебных заведений особое внимание уделяется районам-новостройкам. В частности, в поселении Сосенки еще несколько лет назад был только один детский сад и одна школа, сейчас число образовательный учреждений достигает 30. В ближайшие годы оно удвоится.

Всего с 2011 года в столице построено 436 здания образовательных учреждений: 317 детских садов и 119 школ. К 1 сентября 2021 года откроется 25 новых школ и детских садов. В Новой Москве в период с 2021 по 2023 годы возведут еще 48 детских садов и 37 школ, сообщает агентство городских новостей "Москва".

25 августа президент России Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное российской системе образования. Глава государства обратил внимание на важность соблюдения базового принципа отечественного образования — его доступности для каждого ребенка, а также указал на значение модернизации образовательной системы.

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