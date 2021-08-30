ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: В новом учебном году в детские сады и школы Москвы пойдут 1,5 млн ребят

12:52
  • понедельник
  • 30 августа 2021

С 2011 года в столице построено 436 здания образовательных учреждений

В 2021/22 учебном году столичные детские сады и школы примут 1,5 млн детей. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы не останавливаем ни одну программу": Собянин рассказал о развитии Москвы

В ходе открытия нового здания школы №338 в поселке Коммунарка мэр отметил, что московские школьники и детсадовцы могут составить население целой страны, поэтому город серьезно готовится к началу учебного года.

Строительство образовательных учреждений в Москве ведется без остановки, подчеркнул Сергей Собянин. Школа №338 является одним из примеров современного учебного комплекса на 1,1 тысячи мест: спортивные залы, актовый зал, современные лаборатории, медиаклассы. 1 сентября новая школа примет первых учеников, зачислены уже 500 ребят.

Мэр Москвы подчеркнул, что при возведении новых учебных заведений особое внимание уделяется районам-новостройкам. В частности, в поселении Сосенки еще несколько лет назад был только один детский сад и одна школа, сейчас число образовательный учреждений достигает 30. В ближайшие годы оно удвоится.

Всего с 2011 года в столице построено 436 здания образовательных учреждений: 317 детских садов и 119 школ. К 1 сентября 2021 года откроется 25 новых школ и детских садов. В Новой Москве в период с 2021 по 2023 годы возведут еще 48 детских садов и 37 школ, сообщает агентство городских новостей "Москва".

25 августа президент России Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное российской системе образования. Глава государства обратил внимание на важность соблюдения базового принципа отечественного образования — его доступности для каждого ребенка, а также указал на значение модернизации образовательной системы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
1 сентября
1 сентября
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.