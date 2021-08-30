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Комика Мирзализаде признали пожизненно нежелательным в России

13:20
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Комик неудачно пошутил про русских

МВД России признало пожизненно нежелательным пребывание в России комика Идрака Мирзализаде.
Пошутивший про русских комик вышел на свободу

В полиции сообщили, что юморист позволил себе шутки, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности.

"В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", - отметили в ведомстве.

Поводом к административному делу стало выступление Мирзализаде в программе "Разгоны" в марте 2021 года. Комик рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры, и пошутил про русских.

На заседании суда комик не признал своей вины. Он заверил, что его выступление было направлено на высмеивание ксенофобии. Мирзализаде также извинился перед всеми, кого могла задеть шутка.

19 августа Мирзализаде вышел на свободу. Он провел 10 суток в спецприемнике.

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