В Кремле анонсировали встречу Путина с Лукашенко

Глава Белоруссии прибудет в Россию с рабочим визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию в первой декаде сентября.

Белорусский лидер проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков.

"Мы уже говорили, что в первой декаде сентября планируются контакты с президентом Белоруссии, планируется его рабочий визит", - сообщил спикер Кремля.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с днем рождения. 30 августа белорусскому лидеру исполнилось 67 лет. Президент России подчеркнул, что Белоруссия всегда может рассчитывать на поддержку России.

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