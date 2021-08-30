Российские врачи первыми в мире провели изолированную перфузию мозга

Новая методика дает надежду пациентам, которым не помогают стандартные варианты лечения

Команда специалистов из ряда российских медицинских и научных учреждений первой в мире провела уникальную процедуру — изолированную перфузию головного мозга. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказали в НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения России.

Процедуру провели пациентке с глиобластомой. Операция проходила на базе МНИОИ имени Герцена при участии экспертов НМИЦ радиологии (Москва — Обнинск), Костромского онкологического диспансера (Кострома), НИИ краевой клинической больницы №1 имени профессора Очаповского (Краснодар), Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе (Санкт-Петербург).

В ходе процедуры головной мозг снабжается кровью отдельно от тела с помощью аппарата искусственного кровообращения. Это позволило доставить к оперируемому органу дозы химиопрепарата, губительные для опухоли, но безопасные для самого органа.

Операция прошла успешно, все когнитивные функции мозга сохранены в полном объеме.

Новая методика дает надежду на жизнь многим пациентам со схожими диагнозами, которым не помогают стандартные варианты лечения. Клинические испытания методики будут продолжены, сообщается на официальном сайте НМИЦ радиологии.

Московские онкологи ранее сообщили, что пациенты с онкологией имеют повышенный риск тяжелого течения коронавирусной инфекции и должны привиться независимо от нозологии и этапа противоопухолевого лечения, с учетом индивидуальных факторов. Противоопухолевое лечение в период вакцинации также должно продолжаться.

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