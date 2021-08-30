В школах России введут церемонию поднятия государственного флага

Владимир Путин поддержал предложение сделать эту практику частью воспитательного процесса

С началом 2021/22 учебного года в российских школах начнут распространять практику поднятия государственного флага. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения отметил, что подобное практикуется уже во многих российских регионах, учащиеся сами хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага.

При этом Кравцов подчеркнул, что практика поднятия флага не должна содержать формализма, сообщает РИА Новости.

Школы в России готовы принять 1 сентября 17 миллионов учеников. День знаний в этом году пройдет в традиционном очном формате, заявил ранее Сергей Кравцов.

25 августа президент России Владимир Путин принял участие в заседании президиума Госсовета, посвященном развитию образования. В ходе онлайн-встречи с преподавателями, студентами и учениками школ глава государства поддержал предложение воспитателя лагеря "Артек" сделать церемонию поднятия российского флага школьной традицией и частью воспитательного процесса.

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