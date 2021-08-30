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Песков назвал преждевременным пересмотр статуса "Талибана" в России

14:05
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Нужно увидеть первые шаги нового руководства

Вопрос об изменении статуса движения "Талибан" (организация запрещена в России – прим. ред.) преждевременный.
Талибы зверски расправились над известным афганским певцом

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Москва намерена посмотреть на первые шаги талибов и дождаться формирования руководства Афганистана.

"Вы знаете, что президент Путин и в министерстве иностранных дел наши коллеги говорили, что, конечно, мы склоняемся к тому, что необходимо посмотреть первые шаги руководства, которое будет сформировано", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства (цитата по ТАСС).

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и объявили об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал. В ближайшее время будет сформировано новое руководство страны.

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