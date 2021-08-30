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Общественная палата продлила прием заявок на конкурс "Мой проект – моей стране!"

14:01
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Заявки на конкурс можно подавать до 13 сентября

Общественная палата России проводит конкурс "Мой проект – моей стране!". Его цель - выявить и распространить лучшие социально значимые практики, поддержать и вовлечь их авторов в развитие конструктивной гражданской активности.

В конкурсе могут принять участие лидеры некоммерческих организаций, авторы социальных проектов, социально активные граждане и социально ответственные компании.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно авторизоваться на сайте Общественной палаты, заполнить регистрационную форму и интерактивную анкету.

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