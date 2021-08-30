Общественная палата продлила прием заявок на конкурс "Мой проект – моей стране!"

Заявки на конкурс можно подавать до 13 сентября
Общественная палата России проводит конкурс "Мой проект – моей стране!". Его цель - выявить и распространить лучшие социально значимые практики, поддержать и вовлечь их авторов в развитие конструктивной гражданской активности.
В конкурсе могут принять участие лидеры некоммерческих организаций, авторы социальных проектов, социально активные граждане и социально ответственные компании.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно авторизоваться на сайте Общественной палаты, заполнить регистрационную форму и интерактивную анкету.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram