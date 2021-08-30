Собянин: Госпитализация с COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений

Однако проблема коронавируса не исчезла совсем, подчеркнул мэр столицы

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве является одной из лучших среди субъектов Российской Федерации. Об этом в понедельник, 30 августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил мэр, еженедельно в Москве фиксируется падение уровня заболеваемости и госпитализаций, причем второй показатель достиг минимальных значений за все предшествующие периоды.

Однако проблема COVID-19 не исчезла совсем, это заболевание по-прежнему представляет угрозу для жизни и здоровья людей, подчеркнул Сергей Собянин. Мэр Москвы призвал горожан проявлять максимальную аккуратность.

Предстоит осенне-зимний период, в зависимости от развития ситуации могут быть предприняты необходимые меры, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

30 августа в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19 рассказали, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 18325 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались за сутки 792 человека, выздоровели 14180 заболевших. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве — 1424.

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