В "Векторе" прокомментировали необходимость вакцинации детей от ковида

В будущем Россия будет нуждаться в таком инструменте

На данный момент в России нет необходимости вакцинировать детей от коронвирусной инфекции.

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов отметил, что в будущем такой препарат нужно иметь, однако сегодня, даже с учетом опасных штаммов коронавируса, детей прививать не нужно.

России еще предстоит зарегистрировать вакцину, которую можно было бы безопасно применять на детях. Необходимость в этом препарате имеется, отметил Максютов.

"Если говорить о детях, подростках, нашем будущем, конечно, необходимо иметь действенный инструмент защиты наших детей", - подчеркнул он.

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