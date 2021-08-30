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Путин рассказал о своих показателях после вакцинации

14:55
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Российский лидер для вакцинации выбрал препарат "Спутник V"

Показатели после вакцинации от коронавирусной инфекции держатся хорошо, рассказал в понедельник, 30 августа, президент России Владимир Путин.
Коронавирус в России: ситуация стабилизируется благодаря вакцинации

Глава государства провел в Кремле рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Руководитель региона рассказал президенту о ходе вакцинации от COVID-19, подчеркнув, что процесс развивается динамично и "тема идет очень хорошо".

Руденя отметил, что он сам прошел вакцинацию, причем дважды. Уровень антител после прививки подтвердил, что российская вакцина действитель демонстрирует высокие результаты.

В ответ Владимир Путин рассказал, что у него также "держатся все эти показатели хорошо", сообщает официальный сайт Кремля.

В России по состоянию на 27 августа хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 44 млн россиян, а свыше 37 млн из них прошли полный курс вакцинации, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Благодаря увеличению охвата населения вакцинацией существенное снижение смертности от COVID-19 зафиксировано в августе в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

О том, что президент России Владимир Путин прошел вакцинацию от коронавируса, стало известно в марте 2021 года. Глава государства рассказал, что после прививки его "немножко поламывало". В июне в ходе прямой линии российский лидер сообщил, что для вакцинации выбрал препарат "Спутник V".

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