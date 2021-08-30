ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Венгрия заключила с Россией долгосрочный контракт на поставки газа

15:22
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Соглашение рассчитано на 15 лет

Новое соглашение о поставках российского газа заключила Венгрия. Контракт рассчитан на 15 лет. Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что договор более выгодный, чем предыдущий, срок действия которого истекает 1 октября.
Сийярто обвинил Украину в постоянном нарушении прав венгров

"Новое соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. "Газпром" ежегодно будет поставлять 4,5 миллиарда кубометров природного газа в Венгрию", - заявил Сийярто, который провел в Санкт-Петербурге рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.  

Венгерский министр уточнил, что 3,5 миллиарда кубометров будут поставляться через Сербию, а еще 1 миллиард - через Австрию. Благодаря новой сделке Венгрия будет закупать газ по гораздо более выгодной цене, чем раньше. Договор вступит в силу с 1 октября 2021 года, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Газопровод
Газопровод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.