Венгрия заключила с Россией долгосрочный контракт на поставки газа

Соглашение рассчитано на 15 лет

Новое соглашение о поставках российского газа заключила Венгрия. Контракт рассчитан на 15 лет. Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что договор более выгодный, чем предыдущий, срок действия которого истекает 1 октября.

"Новое соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. "Газпром" ежегодно будет поставлять 4,5 миллиарда кубометров природного газа в Венгрию", - заявил Сийярто, который провел в Санкт-Петербурге рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Венгерский министр уточнил, что 3,5 миллиарда кубометров будут поставляться через Сербию, а еще 1 миллиард - через Австрию. Благодаря новой сделке Венгрия будет закупать газ по гораздо более выгодной цене, чем раньше. Договор вступит в силу с 1 октября 2021 года, передает ТАСС.

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