В Москве актер умер во время спектакля

Сердце Артура Диланяна остановилось прямо на сцене

В Москве умер актер Артур Диланян. 59-летний артист скончался во время спектакля на сцене Армянского театра. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца.

"Случилось страшное несчастье! Вчера во время спектакля, на сцене, скончался наш друг, коллега, наш родной человек Артур Диланян! Полный жизни, юмора, планов на будущее! Мозг отказывается верить... Ощущение кошмарного сна... Не получается писать о нашем Артуре в прошедшем времени... Ты с нами, навсегда дорогой наш Артур! Фото сделано за секунду, до остановки сердца Артура... Как пророчески звучит текст субтитров", - говорится в сообщении театра в соцсети "ВКонтакте".

Артур Диланян – актер театра и кино. Он снялся в российских сериалах: "Воронины", "Кухня", "Последний из Магикян", "Джокер", "Пятницкий" и "Дважды два".

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